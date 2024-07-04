Путин: говорить о налаживании диалога с США до выборов нельзя

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Владимир Путин

Говорить о налаживании конструктивного диалога России с Соединенными Штатами до выборов главы Белого дома нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану. По его словам, необходимо понять, какие предпочтения, взгляды и планы будут у новой власти США.

Нужно дождаться, пока новая администрация появится. Понять, какие у них предпочтения, взгляды, какие планы. Есть ли у них планы говорить на этот счет. Я повторяю еще раз, нам сигналы поступают время от времени, что они хотят с нами возобновить этот диалог, но потом вдруг пропадают куда-то, начинают рассуждать на какие-то отвлеченные темы, не имеющие прямого отношения к вопросам стратегической стабильности. Давайте мы дождемся формирования новой администрации и поймем, каковы ее планы и предпочтения. Мы к этому готовы, — подчеркнул российский лидер.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что Россия и США могут попытаться построить новые отношения после победы экс-президента страны Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. По его мнению, этот процесс будет проходить постепенно. Ордуханян обратил внимание на то, что Трамп считает главным врагом не Москву, а Китай. Из-за этого его деятельность на посту президента будет направлена на противостояние с Пекином.