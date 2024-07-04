Политолог оценил вероятность сближения России и США при победе Трампа Политолог Ордуханян: при победе Трампа Россия и США могут сблизиться

Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Россия и США могут попытаться построить новые отношения после победы экс-президента страны Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства, заявил в беседе с Lenta.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его мнению, этот процесс будет проходить постепенно.

Архитектура наших отношений будет выстраиваться уже совсем по другим правилам и законам. Конечно, налаживать отношения нужно, но очень аккуратно. Мы не должны упустить то, чего уже добились. В частности, это отношения с Глобальным Югом, — уточнил политолог.

Ордуханян обратил внимание на то, что Трамп считает главным врагом не Москву, а Китай. Из-за этого его деятельность на посту президента будет направлена на противостояние с Пекином. Для этого Вашингтон постарается переманить на свою сторону Россию, обещая отмену санкций и введение различных послаблений. Политолог также добавил, что в этом случае власти РФ не должны отвергать такие попытки на сближение, но учитывать свои нужды.

В любом случае мы выяснили, что можем прожить без Запада, а вот они без нас — нет, — заключил Ордуханян.

Политолог Сергей Марков ранее заметил, что если американские президенты Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн работали в нынешнее время, то они бы были на стороне российского коллеги Владимира Путина. Он пожелал Соединенным Штатам в день их независимости вновь стать другом Москвы.