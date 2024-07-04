Политолог сделал пожелание США ко Дню независимости Марков пожелал США заслужить право вновь стать другом России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Марков

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале пожелал США заслужить право вновь стать другом России. Таким образом он поздравил Соединенные Штаты с Днем независимости, который празднуется 4 июля.

США — это великая страна, которая стала лидером мирового развития в ХХ веке. Желаю Америке заслужить право стать опять другом России, — написал Марков.

Он отметил, что если бы американские президенты Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн жили в наше время, «они бы полностью поддержали» российского лидера Владимира Путина. Политолог подчеркнул, что именно президент РФ реализует те принципы, которые в свое время сделали Америку великой.

Ранее Сергей Марков заявил, что президент США Джо Байден очень сдал за четыре года руководства страной. Он отметил, что цензура долгое время пыталась скрыть «немощь» американского лидера, но она ярко проявилась во время предвыборных дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что доноры Демократической партии, помощники и законодатели несколько часов обсуждали фиаско Байдена на дебатах с Трампом. По данным журналистов, истеблишмент пришел к выводу, что необходимо сменить кандидата от демократов на пост главы государства. Среди претендентов на смену Байдену прозвучало имя вице-президента США Камалы Харрис.