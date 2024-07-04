«Очень-очень сдал»: политолог оценил состояние Байдена Политолог Марков: Байден очень сдал за четыре года президентства

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден очень сдал за четыре года руководства страной, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он отметил, что цензура долгое время пыталась скрыть «немощь» американского лидера, но она ярко проявилась во время предвыборных дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Марков опубликовал видео с выступлениями Байдена в начале президентства, на которых он говорит довольно энергично. При этом, как заметил политолог, уже во время дебатов речь главы Белого дома была медленной, он постоянно запинался и делал длительные паузы.

Это яркие кадры. Байден за четыре года очень-очень сдал. Но политическая цензура в американских СМИ пыталась скрыть это от избирателей. На дебатах с Трампом этот факт прорвался через политическую цензуру и шокировал миллионы избирателей. Сейчас вопрос немощи Байдена стал главным политическим вопросом этих выборов, — отметил Марков.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что доноры Демократической партии, помощники и законодатели несколько часов обсуждали фиаско Байдена на дебатах с Трампом. По данным журналистов, истеблишмент пришел к выводу, что необходимо сменить кандидата от демократов на пост главы государства. Среди претендентов на смену Байдену прозвучало имя вице-президента США Камалы Харрис.