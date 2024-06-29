Bloomberg: доноры Демократической партии всерьез хотят «убрать» Байдена Bloomberg: доноры Демократической партии захотели заменить Байдена после дебатов

Фото: VANNICELLI/GRILLOTTI/Global Look Press

Джо Байден

Доноры Демократической партии, помощники и законодатели несколько часов обсуждали фиаско президента США Джо Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, пишет Bloomberg. По данным агентства, истеблишмент пришел к выводу, что необходимо сменить кандидата от демократов на пост главы государства.

Встревоженные доноры, помощники, законодатели и избиратели провели несколько часов после бурной презентации Байдена, размышляя, что можно сделать, если вообще что-либо можно сделать. <...> От Вашингтона до Уолл-стрит <...> многие пришли к одному и тому же выводу — единственной надеждой для демократов <...> был бы уход Байдена, — утверждают журналисты.

В числе претендентов на смену Байдену прозвучали имена вице-президента США Камалы Харрис, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. Авторы Boomberg подчеркнули, что после дебатов Дональд Трамп стал основным кандидатом на президентское кресло, что, естественно, не устраивает противоборствующую демократическую сторону.

Ранее газета Washington Post также сообщила, что Демократическая партия может пойти по пути замены Джо Байдена из-за его «бессвязного» выступления на дебатах. Газета отметила, что существует как минимум 10 кандидатов, которых рассматривают в качестве альтернативы.

При этом наиболее вероятной заменой считают Уитмер, которую называют восходящей звездой. Как идеальный вариант демократы рассматривают Мишель Обаму, однако она не объявляла о планах баллотироваться. При этом Харрис считают менее удачным и вероятным вариантом.