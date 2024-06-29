Назван топ-10 «байдено-заменителей» WP: вице-президент США рассматривается как одна из возможных замен Байдена

Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Камала Харрис

Демократическая партия может пойти по пути замены действующего президента США Джо Байдена после его «бессвязного» выступления на дебатах, пишет Washington Post. Газета отмечает, что существует как минимум 10 кандидатов, которых рассматривают в качестве альтернативы политику. Первым издание выделяет вице-президента США Камалу Харрис.

Далее следуют несколько губернаторов, два сенатора, бывшая первая леди и один министр. Так, среди возможных кандидатов — губернаторы Мичигана Гретхен Уитмер, Пенсильвании Джош Шапиро, Колорадо Джаред Полис, Калифорнии Гэвин Ньюсом, Кентукки Энди Бешир, сенаторы от Джорджии Рафаэль Уорнок, от Миннесоты Эми Клобушар, министр транспорта Пит Буттиджич и жена экс-президента Барака Обамы Мишель Обама.

При этом наиболее вероятной заменой считают Уитмер, которую называют восходящей звездой. Как идеальный вариант демократы рассматривают Мишель Обаму, однако она не объявляла о планах баллотироваться. При этом Харрис считают менее удачным и вероятным вариантом.

Ранее американский журнал Time опубликовал обложку с главой Белого дома на красном фоне и словом «паника». Так издание отреагировало на провал действующего президента на дебатах с бывшим лидером страны Дональдом Трампом.