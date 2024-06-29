Time опубликовал обложку с Байденом и подписью «Паника» после дебатов

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Американский журнал Time опубликовал обложку с главой Белого дома Джо Байденом на красном фоне и словом «паника». Издание разместило изображение в социальной сети X, отреагировав таким образом на провал действующего президента на дебатах с бывшим лидером страны Дональдом Трампом.

Ранее телекомпания NBC в материале о прошедших дебатах привела оценку неназванного политического аналитика, который сравнил выступление действующего президента США с «коллективным самоубийством» демократов и назвал дебаты «гвоздем в политический гроб» Байдена. Схожую позицию заняла газета The New York Post. По мнению издания, миллионы людей «в прямом эфире стали свидетелями конца» карьеры Байдена, а «позволить ему продолжать переизбираться — это политическая ошибка и национальное преступление».

При этом сам Байден заверил, что проделал хорошую работу на дебатах с Трампом, хотя ему и трудно было вести дискуссии «со лжецом». Он добавил, что его соперник соврал на дебатах 26 раз.

Прения между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания. Американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.