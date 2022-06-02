В Кремле рассказали, будут ли закрывать «окно в Европу» Песков заявил, что Россия не будет закрывать «окно в Европу»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют закрывать прорубленное Петром I «окно в Европу». По его словам, которые приводит РИА Новости, президент России Владимир Путин высоко ценит роль первого российского императора в истории страны и, возможно, посетит мероприятия по случаю 350-летия со дня рождения Петра.

Никто ничего закрывать не планирует, — подчеркнул Песков.

Ранее исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский указал, что Россия в настоящее время борется за своё будущее так же, как при Петре I. Он напомнил, что к началу царствования Петра I Россия также считалась «лакомым кусочком» для Запада, и сравнил президента России с первым императором, подчеркнув, что Путин «действует очень по-петровски».

Сегодня экс-замминистра МИД РФ Сергей Орджоникидзе заявил, что приоритетными направлениями работы российских дипломатов в настоящее время являются страны Азии, Африки и Латинской Америки, где не поддерживают антироссийскую политику. Он добавил, что переброска дипломатов связана с изменением акцента российской внешней политики, экономическими отношениями и вопросами безопасности. Западные страны также ставят под угрозу жизнь и безопасность российского дипломатического состава, что является беспрецедентным случаем.