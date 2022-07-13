В Кремле прокомментировали слухи о формировании «собянинского полка» Песков заявил, что в Кремле не знают о якобы формировании подразделения «собянинский полк»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле ничего не знают о якобы формировании подразделения «собянинский полк», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее о создании группировки сообщил ряд СМИ, которые утверждали, что это будет московский добровольческий батальон для отправки на Украину.

Нет, нам ничего об этом не известно, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся информацию в СМИ о присвоении звания Героя России предпринимателю Евгению Пригожину. По словам пресс-секретаря, Кремль публикует все данные о присвоении знаков отличия в открытом доступе. Официальной информации об этом сейчас нет.

Российский предприниматель с декабря 2016 года находится под санкциями США и ряда западных стран. В Соединенных Штатах полагают, что Пригожин руководит Агентством интернет-исследований (так называемая фабрика троллей) и ЧВК Вагнер. Сам бизнесмен отрицает связь с этими организациями.