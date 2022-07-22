В Кремле прокомментировали командировку Шойгу в Стамбул Песков: Шойгу направлен в командировку в Стамбул по зерновому вопросу

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Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу действительно отправился в Турцию, где готовится подписание соглашения по экспорту зерна с Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время, как пишет ТАСС, он призвал «не забегать вперед», поскольку соглашение еще не подписано.

Мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся [результата], не будем пока забегать вперед, — сказал Песков.

Ранее о прибытии Шойгу в Стамбул для подписания соглашения по разблокировке украинских портов сообщил турецкий телеканал Habertürk. Отмечается, что соглашение будет подписываться главами российского и турецкого оборонных ведомств примерно в 16:30, в церемонии должны принять участие не только турецкий лидер, но и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

До этого ТАСС, ссылаясь на источник в Турции, сообщил, что соглашение по зерновому коридору позволит осуществить поставку не менее 25 млн тонн зерна на мировой рынок продовольствия. По информации агентства, первый этап договора предполагает, что судам с зерновыми, заблокированным в украинских портах, откроют доступ на передвижение.