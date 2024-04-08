В Кремле признали проблемы с банковскими переводами между РФ и Турцией Песков: РФ и Турция решают проблемы с банковскими переводами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Турция пытаются устранить проблемы с банковскими переводами, возникающие из-за антироссийских санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, ситуация наносит серьезный ущерб интересам и отечественных, и турецких экономоператоров.

По всем финансовым делам контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации. Определенные проблемы действительно присутствуют, но очевидно, что является причиной этих проблем. Это наносит серьезный ущерб интересам и наших, и турецких экономоператоров, — сказал Песков.

Ранее глава компании «Первая Группа» Алексей Порошин заявил, что часть крупных банков Китая начала возвращать поступающие из России платежи в юанях из-за угрозы вторичных санкций США. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил, что отказ сразу нескольких банков от юаневых платежей усложнит расчеты российских компаний. Но при этом многие, в том числе Bank of China, принимают расчеты и в рублях, и в юанях.

В то же время российские нефтяные компании сталкиваются с задержками при оплате нефти и топлива, отмечает Reuters. По словам источников, банки Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов осторожничают из-за страха перед вторичными санкциями США.