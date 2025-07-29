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29 июля 2025 в 12:55

Песков одной фразой оценил роль КНДР и Ирана в борьбе России с Западом

Песков: Россия разделяет с КНДР и Ираном видение основ мироустройства

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия во многом разделяет с КНДР, Китаем и Ираном видение основ мироустройства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, какую роль Москва отводит этим странам в борьбе с Западом, пишет ТАСС.

Это наши союзники и наши партнеры. Страны, с которыми мы во многом разделяем видение основ мироустройства, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что Северная Корея может нарастить военную помощь России, в том числе в рамках поставок снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он не исключил, что КНДР также способна расширить военный контингент, который оказывает поддержку ВС РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем утвердил санкции против граждан России и юридических лиц из РФ, Китая, ОАЭ и Ирана. Речь идет о компаниях, которые якобы связаны с обходом западных ограничений и поддержкой российского ВПК. Ограничительные меры согласованы с 18-м пакетом санкций Евросоюза.

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