В Кремле пообещали уточнить перечень имеющих отсрочку от мобилизации Песков: перечень имеющих право на отсрочку от мобилизации будет скоро определен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, будут определены правительством России в кратчайшие сроки, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, список будет полностью соответствовать законодательству страны.

Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются Правительством РФ. Это будет определено правительством. Естественно, в кратчайшие сроки, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что на отсрочку от частичной мобилизации имеют право граждане, признанные временно негодными, а также занятые постоянным уходом за родителями, супругом, родными братьями и сестрами, дедушкой, бабушкой или усыновителем. Он добавил, что для последнего варианта необходима медико-социальная экспертиза. Юрист подчеркнул, что отсрочку также предоставят гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери хотя бы одного ребёнка в возрасте до 16 лет. Кроме того, на отсрочку имеют право имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель и имеющие на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет.

Спикер Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентина Мельникова в разговоре с NEWS.ru дала ряд советов гражданам, которых коснулась мобилизация. По словам эксперта, прежде всего необходимо внимательно ознакомиться с положениями закона и узнать свою категорию, после чего начать сбор документов и врачебных выписок.