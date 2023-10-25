В Кремле оценили тренировочный запуск баллистических ракет Кремль: задачи тренировки сил ядерного сдерживания выполнены в полном объеме

Фото: МО РФ

Российские военные выполнили все поставленные цели в ходе тренировки сил ядерного сдерживания, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что учения прошли под руководством президента РФ Владимира Путина.

В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами). Задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме, — говорится в сообщении.

В ходе тренировки стратегических сил сдерживания с космодрома Плесецк по полигону на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Баллистическая ракета «Синева» была выпущена с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море.

Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ. Путин также заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Минобороны России позже опубликовало видеоролики с пусками ракет в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания. Продемонстрированы боевая работа расчета передвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» и пуск этой ракеты, старт ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула».

До этого Путин заявлял, что страна продолжит развитие ядерной триады. По словам главы государства, ядерное оружие является гарантом военной безопасности страны и позволяет обеспечивать баланс сил в мире. Президент отметил, что сейчас примерно половина частей Ракетных войск стратегического назначения оснащена новейшими комплексами «Ярс».