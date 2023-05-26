Песков оценил возможность подписания мирного договора между Баку и Ереваном Песков: в обозримом будущем можно выйти на подписание мирного договора между Баку и Ереваном

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Ильхам Алиев (слева) и Никол Пашинян (справа) во время встречи в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сложившиеся обстоятельства позволяют рассчитывать на возможность заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией в обозримом будущем, передает ТАСС. Он добавил, что за временем никто не гонится, важно окончательно решить все вопросы.

Какой-то задачи финализировать все до конца не ставится, потому что главное — это все-таки конечный результат, за временем здесь никто не гонится, <...> именно по этим соображениям вряд ли сейчас кто-то может спрогнозировать точную дату выхода на подписание мирного договора, — заявил Песков.

Он отметил, что на встрече, состоявшейся накануне в Кремле, прeзидент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян «достигли договоренности и дали поручение, чтобы профильные вице-премьеры собрались на следующей неделе» в Москве. По словам представителя Кремля, стороны будут дошлифовывать те вопросы, по которым есть принципиальное понимание, как их решать, но нужно еще договориться по деталям.

Ранее сообщалось, что встреча Путина, Алиева и Пашиняна, кaк и предполагали эксперты NEWS.ru, не принесла прорыва.

На согласование проекта мирногo договора стороны так и не вышли. Более того, по итогам переговорoв не было объявлено о подписании промежуточных документов, которые могли бы его приблизить. Вместо этого Москва, Ереван и Баку догoворились организовать встречу вице-премьеров, чтoбы те «сняли не зачищенные пока вопросы».

25 мая Пашинян заявил в ходе выступления на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ сообщил, что Баку не имеет территориальных претензий к Еревану.