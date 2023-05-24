В Кремле призвали не делать выводов о тенденциях по делам о госизмене Песков предложил не делать выводов о тенденциях в связи с последними делами о госизмене

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние уголовные дела о госизмене против ученых, призвал не делать выводов о каких-то тенденциях. По его словам, спецслужбы выполняют свои функции, передает РИА Новости.

Я бы не делал выводы о каких-то тенденциях. Наши спецслужбы выполняют свои функции, оберегают гостайну. Это важная работа, ведется постоянно, — сказал Песков.

За последний год троих российских ученых из Новосибирска арестовали по уголовным делам о госизмене. По некоторой информации, их обвиняют в связях с Китаем.

Это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда. И, конечно, в ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях, — прокомментировал Песков.

Ранее в Институте теоретической и приклaдной механики СО РАН сообщили, что зa последний год по подозрению в госизмене были задержаны трое ученых-аэродинамиков ИТПМ: Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев. Cотрудники института обратились к властям и научному сообществу с просьбой о защите отечественной аэродинамической науки, будущее которой, по их cловам, под угрозой.