В Кремле анонсировали ответ на введение потолка цен на нефть Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть

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Москва готовит ответ на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что Россия «никаких потолков признавать не будет».

Решение готовится. Очевидным является одно — никаких потолков мы признавать не будем, — подчеркнул он.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года. При этом члены Евросоюза договорились, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в течение 45 дней для судов стран G7, загрузившихся до 5 декабря.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно ранее поставил под сомнение реальную эффективность введения потолка цен на российскую нефть для обеспечения стабильности нефтяного рынка. В то же время он считает, что это ударит по доходам Москвы от нефтяного экспорта.