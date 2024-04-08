В Госдуме заявили, что в ЕС преследуют наблюдавших выборы в РФ политиков Депутат Пискарев: в ЕС преследуют наблюдавших выборы в РФ политиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Европейском союзе развернулась кампания по преследованию политиков, которые приняли участие в наблюдении за выборами президента России, заявил NEWS.ru председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Речь идет о разработке «кодексов поведения» и законодательных ограничений, которые бы помешали участию в наблюдении на выборах в России и союзных ей странах, а также введении санкций и визовых ограничений в отношении наблюдателей из стран, не входящих в ЕС.

Недружественным государствам не дает покоя то, что не удалось сорвать президентские выборы в России. В связи с этим в Евросоюзе развернута кампания по преследованию политиков, участвовавших в наблюдении на выборах в нашей стране, и составление проскрипционных списков, что сопровождается подготовкой репрессивного законодательства. <...> Это уже не просто вмешательство в дела других государств, а прямое продолжение колониальной политики, в рамках которой Запад диктовал порабощенным народам, как им следует себя вести, — сказал парламентарий.

Собеседник добавил, что кампания развернута с прицелом на дискредитацию будущих избирательных кампаний в нашей стране, дабы не допустить независимое наблюдение на них в принципе. По мнению Пискарева, «более циничную заботу» о развитии демократии в России трудно придумать. Подобная ситуация в очередной раз доказывает, что назрела необходимость создания новых международных общественно-политических институтов, в том числе по экспертизе электоральных процессов в различных странах, которые не будут полностью монополизированы Западом, считает депутат.

Мы увидели очередной маркер того, что наблюдение за выборами уже давно используется западными странами для продвижения своей повестки и давления на другие государства. И это поразительно, что до сих пор нет никаких альтернативных структур, которые могли бы представить иное видение и которые бы объединяли представителей разных геополитических регионов, чтобы обеспечить большую объективность наблюдения, — заключил Пискарев.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выборы в России прошли «в условиях жестких ограничений». По его словам, это привело к «тревожному росту нарушений прав и свобод». Дипломат уверен, что у российских избирателей не было настоящего выбора.