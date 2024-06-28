В Госдуме заговорили о запрете пропаганды чайлдфри В Госдуме сочли правильной инициативу о запрете пропаганды чайлдфри

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Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина сочла правильной инициативу о запрете распространения в России идеологии бездетности. В своем Telegram-канале она отметила необходимость создания в стране условий для преодоления демографического кризиса.

Считаю правильной инициативу признания экстремистской пропаганды отказа от рождения детей. Именно ПРОПАГАНДЫ, — написала Останина.

По ее словам, при принятии подобных решений следует качественно усилить соцподдержку семьи. Депутат считает, что начинать нужно с обеспечения молодой семьи работой с достойной зарплатой и жильем. Идеалогию «чайлдфри» Останина назвала безумием. Распространители таких идей — «либо дураки, либо враги», заключила парламентарий.

Ранее заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что в России работают над законопроектом, который запрещает идеологию чайлдфри. По его словам, призывы не рожать детей, особенно адресованные молодым женщинам, необходимо ликвидировать.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев позже заявил, что нужно запретить движение чайлдфри, назвав его экстремистским. Депутат отметил, что каждый человек сам должен выбирать, рожать детей или нет, однако в случае движения чайлдфри против детей высказываются некоммерческие организации. За этим должен следить Роскомнадзор, а также должны быть юридические последствия.