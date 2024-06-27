В России хотят запретить идеологию чайлдфри Минюст России готовит законопроект о запрете идеологии чайлдфри

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В России работают над законопроектом, который запрещает идеологию чайлдфри, сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов, слова которого приводит ТАСС. По его словам, призывы не рожать детей, особенно адресованные молодым женщинам, необходимо ликвидировать.

Таких идеологий, так сказать, экстремистской направленности сегодня много, — сказал Вуколов.

Ранее психолог Дмитрий Деулин заявил, что в России необходимо вести борьбу с культурой чайлдфри, для этого можно обратиться к опыту СССР и ввести налог на бездетность. Специалист подчеркнул, что следует тщательно изучить все способы, которые помогут повысить рождаемость, и воздействовать на организации и граждан, которые пропагандируют бездетность.

До этого заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая призвала не откладывать радость материнства и назвала его самой большой привилегией. Она заявила, что матерями нужно становиться вовремя, а не тогда, когда следует быть уже бабушками и дедушками.

Также депутат ГД Виталий Милонов заявил, что движение чайлдфри нужно признать экстремистским и запретить по аналогии с ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Он назвал эту идеологию противоестественной и призвал освободить от нее российское общество.