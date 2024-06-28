В Госдуме оценили запрет движения чайлдфри Депутат Хамзаев: движение чайлдфри нужно считать экстремистским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно запретить движение чайлдфри, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Как он отметил в беседе с «360», это течение — экстремистское.

Если у кого-то есть такая правильная задача по запрету такого рода движений, организаций, я только двумя руками за, — поделился парламентарий.

Депутат отметил, что каждый человек сам должен выбирать, рожать детей или нет, однако в случае движения чайлдфри против детей высказываются некоммерческие организации. За этим должен следить Роскомнадзор, а также должны быть юридические последствия.

Чайлдфри — это мировое движение, которое, пропагандирует в женской среде в целом отказ от того, чтобы женщина исполняла свое прямое предназначение, природное предназначение, — подчеркнул Хамзаев.

Парламентарий добавил, что это движение противоречит человеческим духовностям и взаимоотношениям, а также канонам семьи. Это личное право человека, если он сам для себя делает такие выводы, однако если такие принципы распространяет общественное объединение, эту идеологию можно считать экстремизмом, заключил депутат.

Ранее заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что в России работают над законопроектом, который запрещает идеологию чайлдфри. По его словам, призывы не рожать детей, особенно адресованные молодым женщинам, необходимо ликвидировать.