В Госдуме заблокировали запрос к Минобороны по отступлению из Херсона

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Госдума заблокировала запрос депутатов фракции КПРФ к Министерству обороны по поводу отступления российских войск из Херсона, сообщил в своем Telegram-канале член коммунистической партии, депутат Сергей Обухов. По мнению обратившихся к МО депутатов, оставление Херсона грозит возможным захватом Крыма украинскими войсками. Несмотря на это, нижняя палата парламента в большинстве выступила против такого протокольного поручения.

Оно было подготовлено депутатами от КПРФ Алексеем Куринновым, Николаем Коломейцевым и Владимиром Бессоновым. В нем депутаты заявляют, что в связи с отступлением российских войск из Херсона ВСУ могут занять дамбу Каховской ГЭС и осуществить сброс воды Каховского водохранилища. По их мнению, это повлечет за собой отход Вооруженных сил РФ на 30–40 км от левого берега Днепра, что создаст условия для огневого поражения сухопутного коридора в Крым.

Также депутаты опасаются атаки на Запорожскую АЭС, что остановит поставку воды в Крым будет приостановлена.

Обухов сообщил, что большинство членов партии «Единая Россия» проголосовали против запроса в Минобороны, депутаты из других фракций практически не участвовали в голосовании. Помимо самих коммунистов, поддержали инициативу лишь депутаты Даниил Бессарабов, Николай Валуев, Александр Шолохов и Магомед Гаджиев из «Единой России».

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что Херсон — тяжелая боевая территория, о чем было известно с самого начала операции. Он подчеркнул, что Суровикин поступил как «настоящий боевой генерал», не боящийся критики, и что именно ему отвечать за солдат, «ему виднее».