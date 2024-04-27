Назван один из руководителей США, которого скоро отправят в отставку Депутат Журавлев: Блинкен не сможет рассорить Россию и Китай, его скоро уволят

Фото: IMAGO/Irmantas Gelunas/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен не сможет испортить российско-китайские отношения, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий подчеркнул: международная политика руководителя Госдепа заключается «в разрешении вывешивать флаги» движений, признанных в РФ экстремистскими. Депутат не исключил, что Блинкена отправят в отставку в ближайшее время.

Блинкен где только не работал — от писателя, до международника, спичрайтером Билла Клинтона, потом безопасником у Обамы. Он зря думает, что США, особенно он, повлияют на российско-китайские отношения. Скорее всего, его скоро самого снимут. Блинкен только может разрешать вывешивать разноцветные флаги экстремистских движений, — отметил Журавлев.

Ранее Блинкен обвинил Китай в поставке товаров двойного назначения в Россию. По его словам, таким образом Пекин укрепляет российский оборонно-промышленный комплекс. Госсекретарь США заявил, что КНР столкнется с мерами, если продолжит это делать.

В свою очередь министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Блинкеном заявил, что Вашингтон не должен пересекать красные линии Пекина и вмешиваться в дела Китая. По его словам, КНР всегда выступает за взаимное уважение основных интересов.

Агентство Associated Press писало, что беседа Блинкена с Ван И началась с взаимных упреков и предупреждений об опасных просчетах и недопонимании. По его информации, разногласия между странами выросли и стали более серьезными, что вызывает обеспокоенность по поводу потенциального конфликта двух крупнейших экономик мира.