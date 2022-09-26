Депутат Госдумы Виктор Соболев: призыв по мобилизации скоро будет завершен Депутат Госдумы Соболев сообщил о скором завершении частичной мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил в разговоре с NEWS.ru, что частичная мобилизация в России будет завершена в ближайшее время. По его мнению, в скором времени все регионы страны вслед за Крымом и Якутией объявят об успешном завершении данных мероприятий.

Несомненно, сам призыв на военную службу будет в скором времени завершен... Регионы проводят мобилизационные мероприятия в принципе в одинаковом темпе. Так что в скором времени все регионы нашей страны вслед за Крымом и Якутией будут объявлять об успешном завершении данных мероприятий, — заявил Соболев.

Он добавил, что после этого для мобилизованного личного состава начнутся занятия и подготовка с боевым слаживанием в сроки, в зависимости от разряда призываемого, от 20 до 30 суток. При этом Соболев пообещал разобраться со всеми случаями нарушений при мобилизации.

В каждым отдельным случаем вопиющего нарушения положения дел мы будем разбираться в отдельности, — резюмировал депутат.

Ранее Соболев признал, что ошибки в военкоматах случаются. По его словам, это происходит из-за спешки с выполнением задач в рамках мобилизации. В частности, повестки приходили людям, не подходящим по возрасту, не служившим в армии и не имеющим военной специальности. Депутат заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.