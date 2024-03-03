В Госдуме рассказали, за что можно заблокировать «Википедию» в России Горелкин: «Википедию» могут заблокировать по закону о запрете популяризации VPN

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Википедия» может быть заблокирована в РФ по требованиям закона, запрещающего рекламу или популяризацию VPN-сервисов, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале. По его словам, существует вики-статья на эту тему.

Коллеги из «Руниверсалиса» абсолютно правильно обращают внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, — заявил депутат.

Он добавил, что Роскомнадзор уже имеет ряд претензий к энциклопедии. Законные основания для блокировки «Википедии» есть, утверждает Горелкин, но нужно не вызвать «резкий дискомфорт» у пользователей. Для этого эксперты готовят решение, с помощью которого по ссылке на оригинальную «Википедию» будет предлагаться российский аналог.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что работу «Википедии» можно будет ограничить в РФ только в том случае, если полноценной интернет-энциклопедией станет ее русский аналог — «Рувики». По его словам, в этом вопросе следует придерживаться принципа: «прежде чем что-то отобрать, надо дать достойную замену».

В свою очередь помощник президента РФ Владимир Мединский на заседании российского общества «Знание» заявил, что портал «Знание. Вики» можно заполнить статьями из «Википедии», чтобы «не плодить сущности». Он объяснил, что создателям российской онлайн-энциклопедии будет легче агрегировать чужой контент, чем созидать его с нуля.