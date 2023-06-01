В Госдуме рассказали о системе по отслеживанию дронов ВСУ с помощью такси Депутат Госдумы Кузнецов: отслеживать дроны ВСУ можно с помощью такси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отслеживать появление дронов ВСУ и передавать информацию о них военным можно при помощи таксистов, заявил член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. По его словам, которые приводит URA.RU, потребуется лишь установить на машины специальные технические устройства.

Депутат рассказал, что в общественном Центре поддержки оборонных инноваций занимаются разработками антидронного оборудования.

Буквально вчера наш разработчик дал очень интересное предложение, как можно благодаря содействию гражданского общества с помощью системы такси реально отслеживать появление БПЛА и сообщать военным для дальнейшего уничтожения или посадки [дронов], — отметил Кузнецов.

Он указал на небольшой размер вложений в создание системы отслеживания БПЛА. По его мнению, установить «простые технические устройства» можно будет всем желающим на гражданские автомобили и на такси, чтобы была связанная сеть.

Просто отслеживать навигацию БПЛА и засекать дроны быстрее, чем это будут делать даже военные, потому что это распределенная система, — пояснил депутат.

Кузнецов уточнил, что в центре смогут показать и рассказать о системе отслеживания дронов, если «властям это предложение будет интересно».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о противодействии перемещению БПЛА силовыми ведомствами, который был принят в первом чтении. Поправки предлагают наделить правом сбивать БПЛА сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и МЧС, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.