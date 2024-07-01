В Госдуме рассказали, о чем говорит приезд в Россию Канье Уэста Депутат Толмачев: приезд в Россию Уэста говорит о провале «культуры отмены»

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канье Уэст

Приезд Канье Уэста говорит о провале отмены любых гастролей зарубежных артистов в России, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, Россия остаётся точкой притяжения для самых разных людей, а разного рода предрассудки не влияют на российское гостеприимство по отношению к западным звездам.

Мы рады всем, кто прибывает в нашу страну с намерением познакомиться с культурой, искусством или просто полюбоваться природой. За русским гостеприимством дело не станет, особенно если люди приезжают с уважением и искренним интересом. Наша культура столь широка и всеобъемлюща, что любые предрассудки ей нипочëм. Она становится только богаче. Провал «отмены» в отношении России был очевиден, и вот очередное доказательство этому, — подчеркнул депутат.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов напомнил, что Канье Уэст не стал первым западным артистом, который приехал в Россию в сложное для страны время. По его словам, зарубежные исполнители гастролировали и при СССР.

Критик обратил внимание на то, что иностранные артисты и дальше будут приезжать в Россию, так как страна до сих пор является центром мира с большим количеством мыслей и идей. Соседов также заметил, что часто музыканты едут в РФ из-за особо теплого приема, которого не получают в других государствах.