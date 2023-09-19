В Госдуме рассказали, на что NYT намекнула Киеву статьей про Константиновку Депутат Журавлев: NYT намекнула Киеву, что на Украину повесят все преступления

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Последствия удара по рынку в Константиновке. 6 сентября 2023-го

Статьей об ударе по рынку в Константиновке американская газета The New York Times (NYT) намекнула Украине, что на Киев «повесят все остальные военные преступления», рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, на Западе сразу догадались, кто стоит за данными событиями.

Даже далекие от симпатий к России организации обратили внимание, что ракета на местный рынок прилетела с северо-запада, из Дружковки, где располагаются крупные подразделения ВСУ. Узнали и тип ракеты — противорадиолокационная Harm. В прессе намекнули — если Украина продолжит в том же духе, на нее и все остальные военные преступления быстро повесят, не отмоется, — считает Журавлев.

Парламентарий не исключил, что в NYT поняли и причину удара — «все устроено к визиту на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. Но одно дело устраивать что-то подобное под чутким руководством западных кураторов, как в Буче. Совсем другое — кураторов обманывать».

Ранее NYT опубликовала материал, где говорится о том, что ракетный удар по рынку в Константиновке 6 сентября был нанесен украинской ракетой. Издание, которое провело собственное расследование, отмечает, что в результате удара погибли минимум 15 мирных жителей и получили ранения более 30 человек.