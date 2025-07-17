В Госдуме рассказали, чем мессенджер MAX лучше конкурентов Депутат Боярский: звонки в MAX работают лучше, чем у других мессенджеров

В новейшем мессенджере MAX уже сейчас звонки работают лучше, чем у конкурентов, и это его очевидное преимущество, рассказал в интервью NEWS.ru глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, некоторым функциям приложения еще надо дать время запуститься.

Люди выберут тот сервис, который будет удобнее, безопаснее и быстрее. Лично я пользуюсь всеми тремя основными платформами, но объективно: голосовые вызовы в MAX уже сейчас работают лучше. Для меня это преимущество. Что касается других функций — дадим им возможность запуститься. Мы тестируем, поймем, насколько это удобно и современно, — заявил Боярский.

Парламентарий отметил, что в мессенджере появятся — и уже даже в бета-версии есть — банковские сервисы. По его словам, на сегодняшний день подключено два банка. А также появится возможность подписывать документы электронной подписью через сервис — удобное решение для предпринимателей и занятых людей.

Ранее пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера, следует из данных сервиса Downdetector. По его информации, за 15 минут поступило 60 жалоб, а за сутки их количество составило 2065. О неполадках сообщили пользователи из Новосибирской области (15%), Красноярского края (9%), Хакасии (8%), Иркутской и Кемеровской областей (8% и 7% соответственно).