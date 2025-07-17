Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 11:00

В Госдуме рассказали, чем мессенджер MAX лучше конкурентов

Депутат Боярский: звонки в MAX работают лучше, чем у других мессенджеров

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В новейшем мессенджере MAX уже сейчас звонки работают лучше, чем у конкурентов, и это его очевидное преимущество, рассказал в интервью NEWS.ru глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, некоторым функциям приложения еще надо дать время запуститься.

Люди выберут тот сервис, который будет удобнее, безопаснее и быстрее. Лично я пользуюсь всеми тремя основными платформами, но объективно: голосовые вызовы в MAX уже сейчас работают лучше. Для меня это преимущество. Что касается других функций — дадим им возможность запуститься. Мы тестируем, поймем, насколько это удобно и современно, — заявил Боярский.

Парламентарий отметил, что в мессенджере появятся — и уже даже в бета-версии есть — банковские сервисы. По его словам, на сегодняшний день подключено два банка. А также появится возможность подписывать документы электронной подписью через сервис — удобное решение для предпринимателей и занятых людей.

Ранее пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера, следует из данных сервиса Downdetector. По его информации, за 15 минут поступило 60 жалоб, а за сутки их количество составило 2065. О неполадках сообщили пользователи из Новосибирской области (15%), Красноярского края (9%), Хакасии (8%), Иркутской и Кемеровской областей (8% и 7% соответственно).

Госдума
мессенджеры
WhatsApp
Telegram
Сергей Боярский
Михаил Розен
М. Розен
Елизавета Мележенкова
Е. Мележенкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры страшного пожара, в котором погибли более 60 человек
В США раскрыли неизвестные детали крушения самолета в Индии
Названо количество тел солдат ВСУ, которое Путин обещал передать Киеву
Стало известно, чем обернется для Украины срыв сделки об ископаемых с США
Над Ленобластью сбили два беспилотника
«Общение с ним — сказка»: худрук столичного театра сатиры о Митте
Трамп изменил позицию по капитуляции России
В США признали, что ультиматум Трампа не напугал Россию
В Москве началась церемония прощания с великим режиссером
В РСТ ответили на слухи об угрозах российским туристам в египетском отеле
В Москве дебютирует международный фестиваль воздушной гимнастики «Трапеция»
В Роскачестве предупредили, чем грозит невыплата рассрочки на маркетплейсах
Генерала Попова обвинили в создании «банды» в Минобороны ради дачи в СНТ
Генерал предупредил о провокации Киева с подрывом 550 тонн аммиака
«Не наказание»: депутат о лишении гражданства за уклонение от армии
Наступление ВС РФ на Днепр 17 июля: лютые проблемы ВСУ, конец Покровска
Российские солдаты нашли необычное применение дрону-камикадзе на фронте
Депутаты озаботились непонятным почерком врачей
На Украине заявили о превосходстве российских ракет над ЗРК Patriot
В ГД раскрыли масштаб уничтожения техники ВСУ дронами
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.