В Госдуме раскритиковали идею празднования Дня России Депутат Госдумы Матвеев не стал поздравлять сограждан с Днем России

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев написал в Telegram-канале, что не поддерживает идею празднования Дня России, который отмечается 12 июня. Он подчеркнул, что не считает праздником «день развала великой страны». По мнению Матвеева, властям до сих пор не удалось объяснить суть данного торжества.

С 12 июня не поздравляю, праздником день развала великой страны, объявления России независимости от самой себя, не считаю. Два десятилетия власть мучается с нарративом этого праздника, пытаясь объяснить, что празднуем, и никак не может ничего придумать кроме общих фраз, — заявил депутат.

Матвеев предложил отменить празднование Дня России. Вместо этого он призвал сделать главным национальным праздником страны День Победы.

Ранее День России также раскритиковал политолог Сергей Марков. По его мнению, отмечаемый 12 июня праздник не имеет реального смысла, поскольку эта дата лишь «фиксирует сохранение проблем российской государственности».

Вместе с этим президент Владимир Путин традиционно поздравил сограждан с Днем России. Он отметил, что патриотизм и чувство ответственности россиян стали важными опорами военнослужащих, находящихся в зоне СВО.