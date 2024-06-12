Марков заявил, что празднование Дня России 12 июня не имеет смысла

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Празднование Дня России на Центральной площади Владивостока

Празднование Дня России 12 июня не имеет реального смысла, считает политолог Сергей Марков. В своем Telegram-канале он написал, что эта дата лишь «фиксирует сохранение проблем российской государственности. Как альтернативу он предложил 8 сентября (день победы на Куликовом поле), 5 декабря (начало контрнаступления под Москвой), 5 апреля (разгром немцев на Чудском озере), 24 октября (ключевая победа России над Наполеоном) и 9 Мая.

Реальный День Независимости России это 9 мая. Он и отмечается в России всенародно. Еще: 8 сентября День победы на Куликовом поле над ордынским игом; 5 декабря. Начало контрнаступления под Москвой. День освобождения столицы России; 5 апреля. Разгром немецкого вторжения в 1242 году на Чудском озере. Остановили вторжение Европы; 24 октября 1812 года. Сражение в Малоярославце, — написал Марков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что патриотизм и русский характер являются частью дела большой страны. В День России она подчеркнула, что патриотизм — это также любовь и преданность своему делу. Русский характер, по мнению Захаровой, «бесшабашный». Кроме того, ему свойственны раздолье и широта души.