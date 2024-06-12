В Госдуме призвали вернуть ошибочно арестованное властями жилье россиянам Депутат Гаврилов призвал снять арест с жилья людей, бежавших от обстрелов ВСУ

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Росреестр должен пересмотреть свою политику в новых регионах, где жилье бежавших от обстрелов людей могло быть арестовано или изъято в качестве бесхозного имущества, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он подчеркнул, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, а отчуждение возможно только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Квартиры и имущество, которые были ошибочно арестованы властями или изъяты как бесхозные у жильцов, вынужденно покинувших место проживания в новых регионах из-за обстрелов, должны быть возвращены без долгих судебных разбирательств. Уверен, что Росреестр войдет в положение, примет необходимые меры, возможно, для скорейшего решения этих вопросов потребуются нотариусы, и людям, вернувшимся в новые регионы, не придется долго судиться и отстаивать свои нарушенные права и ожидать в километровых очередях в МФЦ, — рассказал парламентарий.

Он также предложил в срочном порядке принять законодательные акты, подразумевающие алгоритм обеспечения граждан защитой в соответствии с Конституцией.

Ведь право частной собственности охраняется законом. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения, — заключил Гаврилов.

Ранее правительство РФ утвердило госпрограмму восстановления и развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. К 2030 году новые регионы должны будут достичь среднероссийских показателей качества жизни.