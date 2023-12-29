Стало известно, как будут развивать новые российские регионы Правительство утвердило программу развития новых российских регионов

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Правительство РФ утвердило госпрограмму восстановления и развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. К 2030 году новые регионы должны будут достичь среднероссийских показателей качества жизни.

Восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни — таковы основные цели государственной программы, — говорится в сообщении.

Для достижения целей будут предоставлены субсидии из федерального бюджета. А инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило меры поддержки рынка труда. Они будут действовать до конца 2024 года. Речь о гражданах, находящихся под риском увольнения, а также о тех, кто переведен на неполный рабочий день, отправлен в неоплачиваемый отпуск или испытывает трудности с поиском работы. Центры занятости будут оказывать им помощь с временным трудоустройством, открытием собственного дела, переобучением и другим.