В Госдуме призвали не пугать Россию в связи с референдумами Володин призвал ЕС не пугать Россию санкциями из-за референдумов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Евросоюз пригрозил ввести новые санкции в отношении руководства России из-за референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал Европу не пугать Россию.

Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать, — написал он.

По словам парламентария, ЕС на протяжении восьми лет не замечал геноцида жителей Донбасса и не думал об их безопасности. Поэтому европейским чиновникам не следует раздавать советы населению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Володин подчеркнул, что у жителей этих регионов есть право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН.

Спикер Госдумы призвал их делать свой выбор и ничего не бояться. Он заверил, что Россия поддержит их выбор.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стартуют референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Голосования продлятся до 27 сентября. Беженцы из указанных регионов, находящиеся в России, также смогут выразить свою волю. Для них будут открыты пункты для голосования. Первые уже заработали на Дальнем Востоке.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС как можно скорее введут санкции против России из-за проведения референдумов. Он также заверил, что сообщество продолжит поддерживать Киев поставками военной техники.