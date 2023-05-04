В Госдуме предрекли судьбу ВСУ в случае контрнаступления Депутат ГД Бородай назвал контрнаступление ВСУ важным этапом в развитии СВО

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Контрнаступление ВСУ станет важным этапом в развитии специальной военной операции, считает депутат Госдумы и лидер организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай. Комментируя ситуацию «Парламентской газете», он пояснил, что украинская армия может оказаться существенно обескровлена. По его словам, СВО при этом закончена не будет, так как поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели еще не были достигнуты.

Это может быть важным этапом в развитии специальной военной операции. Если ситуация развернется для нас удачно, то противник может оказаться очень существенно обескровлен или даже потерять контроль над войсками. Но это не значит, что СВО закончится. Тем более что ее цели и задачи, поставленные президентом России, на сегодняшний день еще не достигнуты, — отметил парламентарий.

По словам Бородая, украинские войска с большой вероятность попытаются прорваться через оборону. Депутат пояснил, что есть потенциально опасные места для ВС РФ, и ВСУ могут попытаться высадить туда десант. При этом Бородай предсказал огромные потери для украинской армии при таком решении. Контрнаступление также может начаться с севера на юг на Запорожье с целью перерезать сухопутный коридор в Крым и перекрыть полуострову доступ к воде.

Еще одним потенциальным направлением парламентарий назвал леса в районе Кременной и Сватово. Он также выразил уверенность, что ВСУ постараются занять крепость Бахмут, которая расположена на возвышенности. По словам Бородая, взятие крепость позволит осуществить контроль над большой территорией.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее заявил, что Атаки беспилотников и взрывы на железнодорожных путях в России не являются частями глобального контрнаступления ВСУ. По его словам, пока что украинское контрнаступление еще не началось, но как только оно запустится, российское военное руководство узнает об этом.