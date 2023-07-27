В Госдуме предложили выплачивать россиянам «первосентябрьский капитал» ЛДПР предложила выплачивать родителям школьников «первосентябрьский капитал»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо председателю Социального фонда Сергею Чирикову с предложением выплачивать родителям российских школьников «первосентябрьский капитал», сообщает РИА Новости. Согласно тексту документа, размер такой выплаты составляет 25% средней зарплаты в конкретном регионе.

С учетом динамики потребительских цен прошу вас инициировать введение ежегодной федеральной программы «Первосентябрьский капитал», — говорится в письме.

По мнению авторов инициативы, введение такой меры поддержки поможет снизить финансовую нагрузку на семьи. Согласно статистическим данным, в 2022 году россияне тратили на подготовку первоклассников к школе около 22 тысяч рублей. Кроме того, введение «первосентябрьского капитала» позволит решить задачи государственной политики в области сохранения и укрепления семейных ценностей.

Очевидно, что в 2023 году эти суммы увеличатся как минимум в рамках уровня инфляции. Не менее затратна подготовка к школе и для учеников средних и старших классов, — отметил Чернышов.

Отмечается, что в России уже существуют меры по поддержке граждан перед началом учебного года. В частности, многодетные семьи могут получить выплаты к 1 сентября после сбора и предоставления всех необходимых документов.