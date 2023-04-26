Россиянам рассказали, как получить малоизвестные выплаты Доцент РУДН Гиринский рассказал, как получить малоизвестные выплаты на детей и пенсионерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые выплаты в России можно получить только после самостоятельной подачи документов, о них знают далеко не все россияне, рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. В большинстве случаев речь идет о разовых выплатах, но иногда они бывают и периодическими.

Так, многодетные семьи могут получить материальную помощь к 1 сентября в День матери после сбора и предоставления соответствующих документов. Выплаты также могут получить малообеспеченные родители детей, идущих в первый класс. Для начисления этих выплат учитывается ряд факторов, включая общее количество детей в семье, доход на каждого члена семьи, возраст родителей и их место работы.

Что касается пенсионеров, то они могут рассчитывать на разовые выплаты в размере от 10 до 30 тысяч рублей при достижении 50-летнего юбилея в официальном браке. Кроме того, если у россиянина к моменту выхода на пенсию есть на иждивении малолетние дети, то ему могут быть назначены дополнительные ежемесячные выплаты.

Ранее профессор Вадим Виноградов предупредил россиян о возможном изменении размера пенсий при переезде из одного региона в другой. Он пояснил, что в случае переезда размер выплат будут рассчитывать по местным стандартам, и из-за этого они могут как уменьшиться, так и увеличиться. Помимо того, пенсионер может лишиться права на надбавку к пенсии за проживание в районах Крайнего Севера, если переедет оттуда раньше определенного срока.