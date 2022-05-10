В Госдуме предложили упростить въезд для работы в РФ учёным со всего мира Вице-спикер ГД Чернышов предложил упростить въезд для работы в РФ учёным со всего мира

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Для зарубежных учёных, желающих работать в российских НИИ и университетах, следует ввести безвизовый режим въезда. Такое предложение высказал в беседе с РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. По его мнению, это позволит России конкурировать с США и пойдет на благо развития страны.

США делают для российских ученых максимально удобный визовый режим, чтобы уезжали к ним. Предлагаю, чтобы научные сотрудники и те, кто занимается [новыми] технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны, — сказал парламентарий.

По мнению Чернышова, будет правильным облегчить въезд иностранным учёным, чтобы они работали в университетах и научно-исследовательских институтах России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация США решила смягчить визовые требования для ведущих учёных, желающих приехать в США. В случае принятия соответствующего закона, в Штаты смогут попасть россияне, имеющие степени магистра или доктора наук. Таким образом Вашингтон рассчитывает «лишить» президента РФ Владимира Путина «некоторых из его лучших новаторов».

Ранее стало известно, что российским учёным закрыли доступ к некоторым крупным научным установкам во Франции и Германии. Одна из таких — мощнейшая в Европе лазерная установка LULI2000.

Также китайские учёные — партнёры РАН поставили на паузу сотрудничество с российскими коллегами по совместным разработкам. Президент РАН Александр Сергеев отметил затруднения с международным сотрудничеством из-за негативного отношения Запада к любым контактам с РФ.