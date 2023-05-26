В Госдуме предложили штрафовать зрителей треш-стрим каналов Депутат ГД Ткачев рассказал об инициативе наказывать штрафами зрителей жестоких интернет-трансляций

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В Госдуме предлагают ввести административную ответственность для тех, кто платит за треш-стримы — интернет-трансляции, авторы которых издеваются над людьми и животными, рассказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Артем Ткачев. По его словам, соответствующий законопроект находится «в высокой степени» готовности.

Если человек совершает так называемый мотивированный донат, то есть платит стримеру за конкретное действие — ударить жертву или как-то еще на нее воздействовать, то за это однозначно должно быть наказание. Если же он платит просто за поддержку канала, то здесь состав преступления обнаружить будет проблематично, — отметил депутат.

При этом он признал, что большая часть сервисов, предоставляющих площадки треш-стримерам, а также сервера с личными данными пользователей находятся далеко за пределами России. Поэтому как вычислять донатеров, пока неясно.

Сами штрафы, на наш взгляд, должны быть высокими. Поскольку треш-стриминги зачастую пользуются большой популярностью и приносят своим создателям хороший доход, ни 10, ни 50, ни даже 100 тысяч штрафа для них большой роли не сыграют. Поэтому здесь нужно говорить о сотнях тысяч рублей как минимум, — высказал мнение парламентарий.

Как пишет издание, в законопроекте также предусмотрены меры защиты жертв треш-стримеров, которые зачастую по разным причинам не могут сами обратиться в полицию. Поэтому полномочия заводить уголовные дела на авторов жестокого контента предлагается передать прокуратуре.

Внушительный штраф ждет и юридических лиц, которые оказывают треш-стримерам поддержку, предоставляя им помещения и оборудование для съемки видео и выхода в интернет.

По словам одного из соавторов законопроекта, руководителя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, инициативу поддержали правоохранительные структуры, Верховный суд, администрация президента. Внести ее на рассмотрение палаты планируется до конца весенней сессии.

Ранее в Нижнем Тагиле волонтерам удалось спасти собаку, вызволив ее из квартиры треш-стримера. Поводом для этого стал видеоролик из прямой трансляции, на котором мужчина бьет кулаками овчарку по голове и телу.