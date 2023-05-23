Волонтеры спасли собаку, которую треш-стример избил во время трансляции В Нижнем Тагиле волонтеры спасли собаку, которую треш-стример избил во время трансляции

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле волонтерам удалось спасти собаку, вызволив ее из квартиры треш-стримера. Поводом для этого стал видеоролик из прямой трансляции, на котором местный житель бьет кулаками овчарку по морде и телу. Первым к зоозащитникам обратился житель Ростова-на-Дону, нашедший видео в интернете. Волонтер Олеся Вебер рассказала KP.RU, что собаку направили к ветеринару, где ей проведут комплексное обследование состояния здоровья.

Приезжали волонтеры из Екатеринбурга. Они большие молодцы. Сейчас собаку везут в Екатеринбург к ветеринару, — рассказала зоозащитница

Попасть в квартиру волонтерам не удавалось в течение нескольких дней. Мужчина просто не открывал дверь ни представителям полиции, ни зоозащитникам. Но 23 мая они решили обратиться за помощью к сотрудникам МЧС. Спасатели при помощи болгарки вскрыли дверь в квартиру живодера. На операцию по спасению собаки ушло около восьми часов.

Полиция ранее начала проверку по факту произошедшего. Правоохранители опросили соседей стримера и установили личность автора ролика. По итогам проверки будет принято решение. Отмечается, что видео было снято несколько месяцев назад. Сам треш-стример заявил, что издевался над питомцем на фоне ссоры с другом.