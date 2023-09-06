В Госдуме предложили призвать Исинбаеву не представлять Россию в МОК Депутат ГД Хамзаев предложил призвать Исинбаеву не представлять Россию в МОК

Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Елена Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не должна представлять Россию в комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), заявил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», парламентарий предложил призвать к этому спортсменку в коллективном обращении.

Можно было бы, конечно, сделать коллективное обращение к Исинбаевой и сказать: «уважаемая Елена, не представляйте нас в МОК. Мы без вас обойдемся, а вот вы без нас — не знаем», — пояснил депутат.

По словам Хамзаева, удивляться такому поступку не стоит. Парламентарий назвал пост Исинбаевой в соцсетях, в котором она заявила об отсутствии воинских званий в российской армии и сказала, что является «человеком мира», «печальным фактом». Депутат отметил, что спортсменка отреклась от России ради места в МОК.

Вывеску «Стадион им. Елены Исинбаевой» ранее демонтировали на стадионе в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил переименовать стадион на фоне скандала вокруг переезда Исинбаевой в Испанию и заявлений спортсменки о «номинальном характере» званий, полученных в ЦСКА.

В июле Исинбаева опубликовала на своей странице в соцсетях пост, где сообщила, что с сентября возобновит работу в МОК. До этого украинские представители требовали провести проверку из-за того, что Исинбаева является членом комиссии, однако комитет на нашел оснований разрывать отношения со спортсменкой.