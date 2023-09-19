В Госдуме предложили помогать адаптации инвалидов с помощью творчества Депутат Нилов рассказал о необходимости социокультурной адаптации инвалидов

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Людям с ограниченными возможностями здоровья необходима комплексная адаптация, когда, помимо медицинских мероприятий, они могли бы быть вовлечены в творческую деятельность, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Издание пишет, что правительство России занимается разработкой законопроекта, регламентирующего правила социокультурной реабилитации инвалидов.

Депутат напомнил, что в России работает госпрограмма «Доступная среда», обеспечивающая создание для инвалидов нормальных условий жизни.

Но в этом направлении надо продолжать двигаться дальше, в том числе и в вопросах участия инвалидов в общественной и общественно-политической деятельности, в культурно-массовых мероприятиях. <...> Мы должны соответствовать международным стандартам, должны жить по принципу страны равных прав и равных возможностей, — подчеркнул законодатель.

По его мнению, в ходе комплексной реабилитации человек с ограниченными возможностями растет, развивается, занимается творчеством среди обычных людей, чувствуя себя полноценным членом общества.

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