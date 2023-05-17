В Госдуме предложили наказывать хозяев, выбросивших животных на улицу Депутат Бурматов предложил ввести штрафы для хозяев выброшенных на улицу животных

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

В том, что по улицам российских городов бегают стаи бродячих собак, виноват человек, поэтому необходимо ввести административную ответственность в виде штрафа для тех, кто выбрасывает своих животных на улицу, рассказал в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправку о штрафе в 30 тысяч рублей за выброшенного питомца.

Мы же понимаем, что бездомные собаки не из воздуха материализовались. Каждой из них в свое время не повезло с хозяином, который ее выкинул на улицу. Или эти собаки являются потомками тех, от кого избавился человек, — подчеркнул парламентарий.

Бурматов напомнил, что каждый год после окончания дачного сезона брошенными оказываются сотни тысяч животных, которых люди весной набрали в частные дома и во дворы. Депутат выразил надежду, что инициатива о введении штрафов для тех, кто избавляется от питомцев, будет поддержана его коллегами.

Мы дадим такое полномочие регионам, возможно, уже до конца весенней сессии, чтобы регионы могли отслеживать судьбу животных и наказывать нерадивых владельцев. Здесь нужна ответственность. Потому что эта проблема сгенерирована человеком, — заявил законодатель.

Ранее около тысячи человек подали в администрацию президента РФ письма против законопроекта, позволяющего умерщвлять бездомных животных.