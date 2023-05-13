Сотни людей пришли к приемной президента РФ ради защиты бездомных животных

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Около тысячи человек собрались у приемной администрации президента России в Москве, чтобы подать письма против законопроекта, позволяющего умерщвлять бездомных животных, передает корреспондент «Таких дел». Многие, простояв в очереди с утра, не успели передать обращения, так как приемная закрылась.

Собравшиеся обсуждали негуманность законопроекта, который до этого уже раскритиковали зоозащитники. Они считают, что власти хотят сэкономить деньги, по факту узаконив массовые убийства животных.

Трагедия в Оренбурге, где 16 апреля стая бродячих собак в минувшие выходные насмерть загрызла ребёнка, обострила противостояние условных «зоозащитников» — сторонников тактики ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) и «прагматиков», выступающих за усыпление. Кроме того, случившееся возобновило дискуссию о необходимости изменения закона «Об ответственном обращении с животными».

Как избежать новых случаев нападения бродячих псов на людей и что не так с действующим законом — в материале NEWS.ru.