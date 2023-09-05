В Госдуме потребовали наказать хозяина собак, откусивших ухо женщине Депутат Бурматов призвал наказать хозяина собак, которые откусили ухо женщине

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В инциденте с бойцовыми собаками, откусившими ухо женщине в Сочи, вина полностью лежит на хозяине животных, которого необходимо наказать, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, прокуратуре следует обратить внимание и на бездействие полиции.

Бесспорно, в данном инциденте виноват хозяин собаки, не бывает опасных собак, бывают опасные хозяева. И это как раз тот случай. Еще с 2018 года у нас в законе прописано, что хозяева несут ответственность за своих животных, собаки обязаны быть в наморднике и на поводке, — заявил Бурматов.

Он напомнил, что в случае укуса человека собакой владелец животного может быть оштрафован до 200 тысяч рублей. В случае серьезных повреждений ему грозит уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.

Если подтвердится информация, что те собаки продолжают гулять без намордников и ошейников, у меня возникает серьезный вопрос к правоохранительным органам. Считаю, что о пассивности в подобном вопросе не должно быть и речи, возможно, прокуратуре следует также обратить внимание на ситуацию. Потому что с моей точки зрения исчерпывающие меры предприняты не были, — заявил депутат.

5 сентября сообщалось, что полиция в Сочи начала проверку по факту нападения псов бойцовской породы на местную 60-летнюю жительницу. Ситуации предшествовал конфликт пенсионерки с владельцем животных. До этого мужчина в грубой форме отказывал женщине надеть намордники на своих собак. В итоге псы напали на женщину, когда она гуляла со своей собакой, прокусили женщине руку и оторвали ухо.