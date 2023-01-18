В Госдуме пообещали «аккуратно» подойти к запрету вейпов Депутат Куринный исключил возможность запрета сразу всех жидкостей для вейпа в России

Запрещать сразу все никотиносодержащие жидкости в России не будут, заявил «Газете.ru» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Депутат подчеркнул, что вопрос о запрете вейпов будет решаться постепенно и аккуратно. По его словам, пока речь идет только о создании рабочей группы и изучении предложений, которые поручил подготовить спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Я трезво смотрю на ситуацию. Навряд ли кто-то сегодня возьмет и запретит сразу все эти табакосодержащие жидкости. Потому что большое количество тех, кто ее употребляет. Потому что это надо делать постепенно, аккуратно. Ну и потому, что наскоком такие вопросы не решаются — исключительно запретительными мерами. Это абсолютно точно, — сказал Куринный.

Парламентарий связал возможный запрет электронных сигарет с антитабачной концепцией, которая направлена на сокращение доли курильщиков. Минздрав поставил задачу, чтобы к 2025 году доля потребителей никотина во всех его проявлениях составляла менее 5% россиян, пояснил депутат.

Сейчас этот процент разный. По сигаретам около 30% сегодня в целом. Это те, кто постоянно курит. Такой статистики по вейпам, к сожалению, четкой и объективной нет, — признал он.

Ранее Володин на заседании палаты заявил, что сегодня дети все более подвержены употреблению вейпов. В связи с этим он поручил профильным комитетам проработать возможный запрет электронных сигарет. Володин обосновал необходимость таких мер тем, что «эта зараза все больше захватывает школы», по его словам.