В Госдуме ответили послу США на слова о московском метро Депутат Толмачев: слова Трейси о метро Москвы не станут тиражировать в США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Слова восхищения посла США в России Линн Трейси о Московском метрополитене не будут сильно растиражированы на ее родине, чтобы не навредить образу «сиволапых, ленивых русских», предположил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по развитию транспорта Александр Толмачев. Он считает, что дипломату все же стоит чаще рассказывать о ее повседневной жизни в столице страны, на которую Вашингтон наложил рекордное в истории число санкций.

Толмачев подчеркнул, что, несмотря на рестрикции, США так и не смогли остановить реализацию в России глобальных проектов, в том числе транспортных.

Такие рассказы могут повредить образу «сиволапых, ленивых русских», так что не думаю, что восхищение американского дипломата нашим метро будет сильно растиражировано на ее родине, — считает парламентарий.

Как рассказала Трейси, она постоянно пользовалась метро, когда жила в столице в 1980-х годах. Дипломат отметила, что тогда проезд стоил 5 копеек. Она также вспомнила про старые разноцветные автоматы в вестибюлях, выдававшие сдачу. Сейчас, по словам американского посла, столичное метро поменялось и стало более современным. Она добавила, что ей никогда не надоедят поездки в метро.

Ранее департамент транспорта города Москвы представил проект новой схемы развития метро и московских центральных диаметров. На обновленной схеме появились диаметры МЦД-3 и МЦД-4, а также будущий МЦД-5, который будет пролегать от Домодедово с разветвлением до Пушкино и Щелково. Планируется, что строительство новых станций будет завершено к 2030 году.