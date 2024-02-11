Посол США призналась в любви к московскому метро Посол США Трейси заявила, что ей никогда не надоедят поездки в московском метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Линн Трейси

Дипломатический представитель США в России Линн Трейси рассказала, что пользуется Московским метрополитеном и ей это никогда не надоест. На видео, опубликованном в Telegram-канале американского посольства, Трейси также обратила внимание на то, как разрослось метро с 1980-х годов, когда она впервые совершила поездку на нем.

Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро со времени моего возвращения в Москву год назад. Конечно, сейчас оно стало более современным. И что мне точно никогда не надоест — это поездки в московском метро, — сказала посол.

Диппредставитель вспомнила, что в прошлом стоимость проезда составляла пять копеек. Также она отметила, что раньше в вестибюлях станций находились разменные автоматы.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что пассажиры Московского метрополитена смогут просить об изменении температуры в вагонах на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. По его словам, в поездах на серой линии появились наклейки с QR-кодами, с помощью которых можно оставить сообщение, если в вагоне слишком жарко или холодно. Ликсутов считает, что благодаря нововведению специалисты смогут оперативнее создавать комфортную среду в метрополитене.