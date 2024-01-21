Москвичи смогут просить об изменении температуры в метро Ликсутов: пассажиры смогут просить об изменении температуры на серой ветке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажиры Московского метрополитена смогут просить об изменении температуры в вагонах на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, рассказал РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в поездах на серой линии появились наклейки с QR-кодами, с помощью которых можно оставить сообщение, если в вагоне слишком жарко или холодно.

Ликсутов считает, что благодаря нововведению специалисты смогут оперативнее создавать комфортную среду в метрополитене. Он отметил, что новые стикеры располагаются во всех поездах серой линии метро у наддверных экранов.

Благодаря наклейкам с QR-кодом в вагонах метро пассажир может оставить сообщение, если температура воздуха для него не подходит. Это позволит службам метрополитена реагировать быстрее и еще качественнее настраивать климат внутри составов. Если эксперимент окажется успешным, то мы разместим информационные материалы с кодами и в других поездах, а потом и во всем городском транспорте, — рассказал Ликсутов.

Ранее стало известно, что лидером по объему предложений вторичного жилья в районе станций Московского метрополитена стала Филевская линия. На втором месте рейтинга оказалась Кольцевая линия, а третью строчку заняла Замоскворецкая линия.