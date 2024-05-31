В Госдуме ответили, посадят ли Трампа в тюрьму на 136 лет Депутат Журавлев: Трампа с большой вероятностью ждет условный срок

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Дональд Трамп

Экс-президента США Дональда Трампа, участвующего в новой предвыборной гонке, с большой вероятностью ждет условный срок, а не 136 лет лишения свободы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнил, что, если политику удастся вновь занять пост главы государства, он не сможет сам себя помиловать.

Трамп, если-таки займет снова президентский пост, не сможет сам себя помиловать и, получив реальный срок, вынужден будет отбыть его после окончания полномочий. Но и об этом пока речи не идет. Пугают 136 годами тюрьмы, но Трамп никогда прежде не был судим, преступление не относится к тяжким, поэтому, скорее всего, отделается условным сроком или домашним арестом, — отметил депутат.

Парламентарий напомнил, что американское законодательство не запрещает баллотироваться осужденным. Он также выразил уверенность, что Трамп сможет из приговора извлечь для себя выгоду. Так, уточнил Журавлев, уже на следующий день после вынесения решения коллегией присяжных штаб политика расклеил агитации, призывающие прекратить преследование политзаключенных.

Депутат Госдумы Александр Толмачев ранее заявил, что Трамп является главным «рок-н-рольщиком» в нынешней предвыборной гонке в США. Он отметил, что текущие события, в том числе вердикт присяжных, органично укладываются в образ политика.